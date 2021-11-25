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【Black Friday】商戶優惠傾巢而出　友和YOHO盼錄5倍生意額

商業 10:00 2021/11/25

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電子產品通常在節日都較受歡迎。（資料圖片）

明日便是一年一度的 Black Friday，不少品牌均陸續推出優惠，刺激市民消費意欲。主售電子產品的電商平台「友和YOHO」估計，今年黑色星期五的營業額將會是平日的5倍。

【Black Friday】黑色星期五港人消費意欲高　ZALORA用戶平均消費金額按年增10%至15%

該企解釋，在疫情下消費者更習慣網購，加上今年有更多商戶加入促銷活動，以及消費券等因素，相信可進一步刺激港人的購物意欲。參考過往數據，一些公價大型品牌的電子產品如Apple Airpods、Sony 耳機、任天堂遊戲機等銷量會激增。同時，臨近聖誕節，女性顧客鍾情的美容儀器如Foreo 洗面機、面膜機和Dyson 風筒等亦會較暢銷。

HOME+料銷售額升1至2成

本地網購平台HOME+亦估計，電子、電器類產品的銷情將較為理想。該平台今年亦推出黑色星期五優惠，有超過20個上架品牌提供折扣，料期內銷售額將會有1至2成增長。HOME+認為，與剛過去的雙11一樣，黑色星期五作為國際購物節，不同商戶亦爭相推出優惠，料可提升港人消費意慾。 

因考慮到電子產品通常在節日都較受歡迎，HOME+配合Black Friday「每日一減」活動，期間將會有個別電器劈價發售，例如過冬必暖風機、智能電視等。

【網購著數】調查：海外網購價格低愈27%　Black Friday甚至等同半價

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記者：葉泳珊

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