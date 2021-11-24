中港傳下月通關 18大本地受惠股逐個捉

市場消息指，香港和內地極可能在12月10日左右恢復有限度免檢通關，初期每日配額1,000人，主要供商務及恩恤需要的巿民。市傳最終定案或於短期內落實。自去年初疫情爆發以來，多個傳統板塊包括零售、餐飲和保險等業績，不約而同受本港「封關」影響。在通關正式落實前，上述股份有望吸引資金偷步炒Reopen(通關)概念。環顧不同板塊，因中港恢復通關而潛在受惠的股份，最少達18隻。

中港恢復通關受惠股一覽：

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以地產及金融為例，過去多年來，自由行旅客是一眾本地商場的人流來源，一旦長達逾年封關狀態解封，除有助推動商場人流反彈，也推動一眾食肆的消費。以往，不少內地旅客來港購買保險等金融產品， 恢復通關相信有利保險公司和銀行業務繼續復甦。

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