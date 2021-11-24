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【新股IPO】龍湖擬考慮分拆物管業務來港上市 集資最多10億美元

股樓投資 22:18 2021/11/24

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引述外電報道，龍湖集團（00960）正考慮將其物業管理業務在香港上市，集資最多10億美元。目前龍湖正與中金公司、滙豐及摩根大通研究是次上次事宜，暫預計最快或於明年上半年進行，惟目前仍在討論，具體時間和集資規模可能有變。

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盡管有關拆上市的消息正在蔓延，不過龍湖管理層早於今年3月的業績發布會上，曾明言無意分拆物管業務上市。

龍湖智慧服務成立於1997年，提供住宅、商業、寫字樓、學校、醫院、產城、市政配套、智慧城市等13大業態領域的專業服務，擁有一支超過1.6萬人的專業員工隊伍。該公司合約管理面積4.4億平方米，服務超過350萬戶業主，管理項目2,000餘個。

龍湖於2020年度物業管理及相關服務經調整盈利18.82億元人民幣，按年增長39.35%；收入達78.96億元人民幣，按年上升53.06%，貢獻總收入約4.23%。

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記者：張以正

集資 龍湖集團（00960） IPO 港股

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