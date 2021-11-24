【有相睇】港島客搵區內盤上車　終揀中杏花邨實用兩房戶　斥813.8萬入市做業主

港島區樓價相對較貴，但地利優勢仍吸引不少買家在區內尋寶，更有「住慣住熟」的港島客執意在區內尋找上車盤。杏花邨作為鐵路上蓋項目，受市場人士青睞。

美聯物業李聖智表示，有上車客趁年底前入市，買入杏花邨兩房戶，單位為4座中層6室，實用面積453平方呎，為兩房方廳間格，向西南望全園景。他續指，買家為同區客，原業主計劃移民，故割愛單位，買家見單位樓價合理吸引，故斥813.8萬元入市，折合實用呎價約17,965元，購入單位作上車之用。

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單位望開揚內園景，內櫳企理，間隔實用，且備有偌大梗廚。據了解，原業主於2011年11月份以約400萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約413.8萬元，物業升值約103%。

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