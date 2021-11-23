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【愛護動物】章魚、蟹和龍蝦有痛覺？ 英國推法案禁止活煮

理財智慧 18:56 2021/11/23

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據美國有線電視新聞網（CNN）報導，倫敦經濟學院專家的報告參考300多項科學研究並表示，頭足類動物（如章魚、魷魚和墨魚）和十足類動物（如螃蟹、龍蝦和小龍蝦）具有感知能力，應被視為眾生。此外，英國的《動物福利感知法》（Animal Welfare Sentience Bill）中，已經將脊椎動物視為有知覺動物。

英國政府委託倫敦政經學院進行的一項審查報告表示，章魚、螃蟹和龍蝦等動物，具有複雜的中樞神經系統，能夠感知疼痛、創傷與痛苦，並建議勿將其活煮。英國政府19日據此宣布，將這些動物添入《動物福利法案》所保護的感知動物名單中。

感知動物（sentient beings）意指動物有能力體驗感受痛苦、快樂和恐懼等情緒。歐盟早在10多年前承認動物具有感知能力，必須成為應被保護的對象，英國政府與動保團體也認為制定法律時，應考慮與保護到感知動物的情緒和福利，今年5月推出新的《動物福利（感知）法案》（Animal Welfare (Sentience) Bill），將脊椎動物納入感知動物的名單中。

英國政府在19日的公告中強調，現階段將頭足綱動物和十足目動物納入感知動物，並不會影響任何漁業、餐飲業的現有行業慣例，也不會對貝類捕撈或餐廳廚房工作產生直接影響，目的旨在於確保在未來決策能充分考慮動物福利。雖然法案尚未完成立法，但根據英國政府規劃，新法通過後，將依法建立「動物感知委員會」（Animal Sentience Committee）以調查、監督政府決策是否顧慮感知動物的福利，並定期提交報告。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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