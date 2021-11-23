【食物保鮮】士多啤梨難保鮮 研究用這幾種天然塗層可增保存期？

又到了士多啤梨當造的冬天，但士多啤梨最大的缺點除容易碰撞損傷外，保存也相當不容易，因此無形中造成大量食物浪費，科學界積極研究尋求延長保存期限的方法，最近有研究表示，用幾種天然塗層，如如殼聚醣、合歡樹水溶性葉乙醇萃取物及蜂蜜等，可增保存期。

根據聯合國農業及糧食組織調查顯示，每年約有13億的糧食遭浪費，士多啤梨保鮮期短原因主要來自黴菌，以士多啤梨來說，這類水果相當受到歡迎，據2022年3月即將發表於《Food Control》期刊中表示，士多啤梨保鮮期竟然只有三天左右。

近來研究人員更發現，天然塗層還有更多發展空間，將不同特性的塗層結合可以達到更好的效果，如殼聚醣與合歡樹水溶性葉乙醇萃取物，可以將冷藏4°C的士多啤梨保質期延長2.32倍，除了天然植物性來源以外，蜂蜜也達到保存的效果。

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責任編輯：龍紀瑩