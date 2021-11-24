通漲減息令里拉大跌　蘋果急停土耳其網上銷售

由於土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）在通脹升溫期間大幅減息，觸發土耳其貨幣急跌，在周二（23日）更單日暴貶15%，導致蘋果（AAPL）宣布緊急暫停當地的網上銷售。

據外媒報道，由於當地經濟狀況不穩，雖然土耳其的蘋果官方網上商店仍能正常顯示，蘋果亦未宣佈正式停售消息，但多款產品已無法加入購物車。

土耳其通脹升至接近20%的水平，央行仍決定大幅減息。埃爾多安稱，加息才是推動物價上升的兇手，減息能促進出口和就業，並指要在這場「獨立經濟戰爭」取得勝利。

土耳其里拉連續11個交易日創新低，周二單日跌15%，里拉兌美元匯率一度跌至13.44 里拉兌1美元，創下歷史新低，今年以來累計跌近45%。

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責任編輯：黃苑筠