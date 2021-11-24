【大行點睇】煤價下跌第四季料有好表現 瑞銀維持潤電買入評級

瑞銀發表報告，指預期華潤電力 （00836） 由於內地煤價下跌，2021財年第四季煤電業務將較第三季有明顯改善。公司目前約有22日煤炭庫存，符合發改委需求，同時於河南、江蘇及廣東等啟動增加電價的談判。

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瑞銀又指，潤電今年10月煤電使用時間達到310小時，按年跌8.5%，風力發電使用時間達到219小時，按年增加11.4%，同時公司是最早參與9月綠色電力市場試運的發電企業之一。

該行維持公司「買入」評級，目標價為29元。

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