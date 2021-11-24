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【冬季奧運】冬奧紀念鈔今日正式發行 以唐詩為設計理念 象徵香港的祝福

理財智慧 20:18 2021/11/24

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東京夏季奧運會在將個月前才剛剛落幕，而緊接著明年，全球期待的第24屆冬季奧運會，將首次在北京舉行。本屆冬季奧運會的口號是「一起向未來」，為此，中銀香港特別設計並發行了北京2022年冬奧會紀念鈔票，紀念鈔以唐詩寫月名句「天涯共此時」作為設計理念，寓意香港市民心連冬奧、情繫祖國，象徵對北京冬奧會的祝福和支持。而中銀香港會把冬奧會紀念鈔銷售的淨收益全部都捐贈作慈善用途，讓這一次的發鈔活動更具意義。

【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽【下一頁

財政司司長陳茂波表示，紀念鈔的發行，凝聚了精神、盛載着情誼、表達了祝福、展示了支持。並衷心感謝北京冬奧組委、中國銀行和中銀香港，並希望在各屆共同努力下，香港的運動員能夠突破自我、衝破極限、再闖高峰，為香港的體育事業將會匯聚更大的能量，為市民開拓更新的體驗。

【職場熱話】 大廈保安員「真人不露相」 一聊天先知底細 財力引人嘩然【下一頁

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記者：鄭日棱

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