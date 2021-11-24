【釋放儲備】回應美國釋放原油儲備 中國回應指將按本身實際需要決定

美國等國宣佈釋放原油儲備，壓仰高企的油價，內地外交部表示，中國將根據本身實際需要，安排投放國家儲備原油，同時採取其他穩定市場的措施，將於合適時間公布信息。

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外交部補充指，中國作為全球主要石油生產國及消費國之一，一直長期高度重視國際石油市場穩定，願意與各方就維護市場平衡及長期穩定長出溝通及合作，共同應對挑戰。內地正與石油消費國及生產國保持溝通，確保石油市場長期平穩。

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