  • 23°C
香港時間 : 20211125日 (四) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BLACKPINK成員Lisa確診新冠 3名隊友無中招（第二版）

環球社會熱點 16:46 2021/11/25

分享：

南韓女團BLACKPINK成員Lisa周三（24日）宣布確診新冠肺炎。經紀公司指Lisa的3名隊友Jennie、Jisoo及Rosé未有列為密切接觸者，今日（25日）檢測結果出爐證實3人均無確診。

【英國王室】三宮罕見齊轟BBC 批紀錄片毫無根據 【下一頁】

法國小姐參選佳麗P圖太勁 網民：完全唔同樣（多圖） 【下一頁】

（第二版更新其餘3名BLACKPINK成員檢測結果）

BLACKPINK所屬的經紀公司YG娛樂指，Lisa是於周三下午進行拍攝工作前確診新冠肺炎。公司收到Lisa的陽性檢測結果後，已隨即通知BLACKPINK其餘3名成員進行核酸檢測。

Jennie、Jisoo及Rosé的檢測結果均為陰性。據悉，Lisa的病情並無大礙，也沒有出現任何特殊症狀。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

YG娛樂稱包括Lisa在内的全體BLACKPINK成員都已經完成接種新冠疫苗，強調公司藝人有定期檢測確保健康及安全。

該公司表示Lisa確診後，公司亦已通知所有近期曾接觸Lisa的工作人員。該公司強調會繼續優先考慮藝人與工作人員的安全和健康。

南韓近期對完成接種疫苗的民眾放寬旅遊限制，不少南韓藝人更容易出國工作或參加活動。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】默克爾老公罕有發聲 批未打針德國人懶惰
2021/11/24
【新冠疫苗】默克爾老公罕有發聲 批未打針德國人懶惰
【新冠疫苗】拜登政府入稟法院 要求恢復企業強制接種
2021/11/24
【新冠疫苗】拜登政府入稟法院 要求恢復企業強制接種
【新冠疫苗】福西呼籲美國人打第3針 或列完全接種標準
2021/11/24
【新冠疫苗】福西呼籲美國人打第3針 或列完全接種標準
【新西蘭疫情】逐步解封邊境 明年4月再迎國際旅客
2021/11/24
【新西蘭疫情】逐步解封邊境 明年4月再迎國際旅客
【歐洲疫情】世衛警告 明年3月前增70萬死
2021/11/24
【歐洲疫情】世衛警告 明年3月前增70萬死

你可能感興趣

【新冠疫苗】默克爾老公罕有發聲 批未打針德國人懶惰
14:33 2021/11/24
【新冠疫苗】默克爾老公罕有發聲 批未打針德國人懶惰
【新冠疫苗】拜登政府入稟法院 要求恢復企業強制接種
13:09 2021/11/24
【新冠疫苗】拜登政府入稟法院 要求恢復企業強制接種
【新冠疫苗】福西呼籲美國人打第3針 或列完全接種標準
12:02 2021/11/24
【新冠疫苗】福西呼籲美國人打第3針 或列完全接種標準
疫情 歌手 經紀公司 南韓 病毒檢測 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

上一篇文章

【歐州疫情】多國確診創新高 或擴大第3針對象

下一篇文章

非洲新變種病毒多達32個突變 本港曾錄1宗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

愛因斯坦相對論手稿1.02億成交 打破過往親筆作品紀錄
愛因斯坦相對論手稿1.02億成交 打破過往親筆作品紀錄
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
特朗普埋怨15歲細仔太Cool 拒表達「兒子的愛」
特朗普埋怨15歲細仔太Cool 拒表達「兒子的愛」
法國小姐參選佳麗P圖太勁 網民：完全唔同樣（多圖）
法國小姐參選佳麗P圖太勁 網民：完全唔同樣（多圖）
上任不足半日 瑞典首位女首相閃電請辭
上任不足半日 瑞典首位女首相閃電請辭
新型冠狀肺炎全球疫情（11月25日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月25日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款