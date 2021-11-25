BLACKPINK成員Lisa確診新冠 3名隊友無中招（第二版）

南韓女團BLACKPINK成員Lisa周三（24日）宣布確診新冠肺炎。經紀公司指Lisa的3名隊友Jennie、Jisoo及Rosé未有列為密切接觸者，今日（25日）檢測結果出爐證實3人均無確診。

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（第二版更新其餘3名BLACKPINK成員檢測結果）

BLACKPINK所屬的經紀公司YG娛樂指，Lisa是於周三下午進行拍攝工作前確診新冠肺炎。公司收到Lisa的陽性檢測結果後，已隨即通知BLACKPINK其餘3名成員進行核酸檢測。

Jennie、Jisoo及Rosé的檢測結果均為陰性。據悉，Lisa的病情並無大礙，也沒有出現任何特殊症狀。

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YG娛樂稱包括Lisa在内的全體BLACKPINK成員都已經完成接種新冠疫苗，強調公司藝人有定期檢測確保健康及安全。

該公司表示Lisa確診後，公司亦已通知所有近期曾接觸Lisa的工作人員。該公司強調會繼續優先考慮藝人與工作人員的安全和健康。

南韓近期對完成接種疫苗的民眾放寬旅遊限制，不少南韓藝人更容易出國工作或參加活動。

責任編輯：鄭錦玲