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【有相睇】移民業主遇誠意買家　新都城363呎「眼鏡房」有價講　意頭價698萬沽

股樓投資 19:11 2021/11/24

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「移民盤」往往有較大議價空間，饒是近期將軍澳區樓價上升，亦有買家在區內覓得心頭好上車。美聯物業黃少明表示，新都城二期一個移民盤成交，用家斥698.8萬元意頭價入市。

成交單位為新都城二期3座中層C室，實用面積約363平方呎，為兩房間隔。業主因移民放盤，約一個月即獲同區用家垂青，原叫價720萬元，見買家具誠意，故議價後以698.8萬元成交，折合實用呎價約為19,251元，減幅約3%。

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由代理提供的單位相可見，單位屬典型兩房「眼鏡房」，間隔四正。據了解，原業主於2009年9月以218萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約480.8萬元，物業升值約221%。代理指，本月至今新都城暫錄得約14宗買賣成交，較上月同期約6宗大幅上升逾一倍。

延伸閱讀︰皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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