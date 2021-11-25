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【理財熱話】 哥哥以申請長者津貼為由 利誘母親把畢生積蓄買居屋

理財智慧 09:00 2021/11/25

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有時候「錢作怪」會令人迷失良知，最近有一名網民於網上討論區發文指，一名不務正業的哥哥向有點積蓄的母親打主意，並表示：「想用公屋買居屋一起住，順便幫母親申請長者津貼，若果資產審查看到這筆錢可能會查詢，不如由我留著，用作置業用。」，樓主知道這件事以後，很擔心母親被人利用，到時候她被逼搬走，再加上哥哥最近生了小朋友和父親離世，在多重的打擊下，樓主心力交瘁，詢問如何是好。

據悉，母親的積蓄全投資在股票上，若果趕著離場需蝕約70至80萬。

按圖了解更多：

    點擊圖片放大
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    +3

 

【樓市熱話】父獨力照顧嫲嫲獲分樓 叔不滿欲分一杯羹 上門迫嫲嫲分身家   【下一頁

此貼文一出後，引來網民討論，有人覺得樓主在無辦法的情況下，只能好心提醒母親千萬不要把錢給哥哥，就算他以一起住為由都堅持不要，但如果你母親要給哥哥這筆錢的話，樓主無計可施，更有人覺得樓主的哥哥很蠱惑，當父親一離世就打母親主意。另有人提醒樓主：「70 歲長者津貼好像不需要資產審查。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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