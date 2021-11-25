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特朗普埋怨15歲細仔太Cool 拒表達「兒子的愛」

環球社會熱點 08:35 2021/11/25

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美國前總統特朗普即使已卸任，其一舉一動仍備受關注。美國ABC新聞記者卡爾將推出有關特朗普的書籍，日前在美國有線電視新聞宣傳新書時，提及特朗普曾向他埋怨，其幼子巴倫不會向自己表達愛意， 更將卡爾與兒子巴倫作比較，盛讚卡爾是自己兒子。

特朗普15歲細仔身高2米 美媒封「新特朗普大廈」 【下一頁】

資深ABC新聞記者卡爾（Jonathan Karl）周二（23日）在美國有線電視新聞（CNN）宣傳其新書《Betrayal： The Final Act of the Trump Show 》時，透露書本部分內容，並分享特朗普（Donald Trump）與幼子巴倫（Barron Trump） 的軼事。

卡爾回憶去年3月，時任總統的特朗普邀請當時擔任白宮記者協會主席的卡爾、美聯社米勒（Zeke Miller）及哥倫比亞廣播公司波特諾伊（Steve Portnoy），討論即將舉行的白宮記者晚宴。

    點擊圖片放大
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特朗普下月出版新相集 收錄執政時期絕密照 【下一頁】

特朗普與他們交流，期間透露自己想出席記者晚宴，但卡爾當時不置可否，仍未決定邀請特朗普。特朗普其後指卡爾的態度冷淡，稱令他想起兒子巴倫。特朗普更向眾人模仿與巴倫的對話：

特朗普稱： 你愛爸爸嗎？

（Do you love your dad？）

巴倫指： 呃我不知道。

（Uh I don't know.）

特朗普慘被巴倫拒絕表達愛意，指巴倫實在太冷淡，無法向自己訴說愛意。卡爾回憶指，特朗普將自己與巴倫作比較，因為二人都對他作出冷漠態度。

卡爾指，人生有很多感到超現實的時刻，被特朗普與其兒子巴倫作比較，絕對是頭5名最印象深刻事件。

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責任編輯：郭麗明

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