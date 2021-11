特朗普埋怨15歲細仔太Cool 拒表達「兒子的愛」

美國前總統特朗普即使已卸任,其一舉一動仍備受關注。美國ABC新聞記者卡爾將推出有關特朗普的書籍,日前在美國有線電視新聞宣傳新書時,提及特朗普曾向他埋怨,其幼子巴倫不會向自己表達愛意, 更將卡爾與兒子巴倫作比較,盛讚卡爾是自己兒子。

資深ABC新聞記者卡爾(Jonathan Karl)周二(23日)在美國有線電視新聞(CNN)宣傳其新書《Betrayal: The Final Act of the Trump Show 》時,透露書本部分內容,並分享特朗普(Donald Trump)與幼子巴倫(Barron Trump) 的軼事。

卡爾回憶去年3月,時任總統的特朗普邀請當時擔任白宮記者協會主席的卡爾、美聯社米勒(Zeke Miller)及哥倫比亞廣播公司波特諾伊(Steve Portnoy),討論即將舉行的白宮記者晚宴。

特朗普與他們交流,期間透露自己想出席記者晚宴,但卡爾當時不置可否,仍未決定邀請特朗普。特朗普其後指卡爾的態度冷淡,稱令他想起兒子巴倫。特朗普更向眾人模仿與巴倫的對話:

特朗普稱: 你愛爸爸嗎? (Do you love your dad?) 巴倫指: 呃我不知道。 (Uh I don't know.)

特朗普慘被巴倫拒絕表達愛意,指巴倫實在太冷淡,無法向自己訴說愛意。卡爾回憶指,特朗普將自己與巴倫作比較,因為二人都對他作出冷漠態度。

卡爾指,人生有很多感到超現實的時刻,被特朗普與其兒子巴倫作比較,絕對是頭5名最印象深刻事件。

