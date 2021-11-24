【大家樂341】大家樂CEO：採取「策略性提價」最多加價1元　考慮個別休閒餐廳轉為C類食肆

▲ 大家樂首席執行官羅德承擔心中港進一步通關後，市民返回內地探親，令勞動人手更緊拙。

大家樂 （00341） 表示，現時食材及人力成本均面對大壓力，或採取「策略性提價」，主要透過重組餐單，又指沒有太多加價空間，最多加價1元。另外，大家樂部份休閒餐廳或轉為C類食肆。首席執行官羅德承表示，現時8成員工已打兩針新冠疫苗，有條件轉為C類食肆，考慮個別休閒餐廳會轉為C類，但大家樂品牌主要服務基本民生需求，會繼續維持B類食肆，但希望政府可放寬入座率。

大家樂料強制使用安心出行初期會出現混亂

所有食肆下月9日起將必須使用安心出行，羅德承表示，好難預計屆時顧客的反應，料開初會出現混亂，會安排人手疏導。他又透露，現時休閒餐飲使用安心出行的佔比較高，因外賣佔比較低，速食餐飲則較高。

銷售額對比疫前仍差約10%

他表示，現時陷入兩難，一方面，集團銷售額對比疫前仍差約10%。另一方面，現時供應鏈混亂，食材方面，主因不夠貨櫃，「（食材）越平越缺貨，例如最近幾個月缺洋蔥圈，價格實在太平，唯有更改餐單或使用其他代替品」。

同時，他預期，下半年人手方面仍然緊張，目前餐飲業缺少前綫員工，擔心中港進一步通關後，市民返回內地探親，令勞動人手更緊拙。目前集團前綫員工時薪近60元，計及強積金等，成本約70元。

羅德承指，疫情令快餐營運面對大挑戰，會考慮開面積較細的店舖，以減省人手及租金，因外賣佔比仍達4成。近期市道競爭亦更激烈，生意不是「硬淨」的復甦，集團需要做好產品，定價亦要物有所值。現時人均消費約39.1元，較去年高約1元，主因晚市變得暢旺。

大家樂將加快於大灣區拓展門店網絡，料未來數月在華南地區會開27間店，香港在速食餐飲方面會開8間店。

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記者：袁諾曦