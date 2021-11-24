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【強制檢疫】摩根士丹利香港員工可報銷隔離檢疫費　一次性補貼上限4萬元

18:48 2021/11/24

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摩根士丹利（Morgan Stanley）將向香港員工提供返港隔離費用補貼，金額以5,100美元（折合約4萬港元）為上限。

港府的「清零政策」終見成效，中港有傳在12月初可以恢復有限度通關。繼摩根大通後，另一投行摩根士丹利（Morgan Stanley）將會向香港員工提供返港隔離費用補貼，金額以5,100美元（折合約4萬港元）為上限，水平大致與摩通看齊。大摩發言人已確認有關內容。

香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關｜【下一頁】

摩通CEO訪港後　摩通香港員工可獲3.9萬元「探親隔離」補貼｜【下一頁】

《彭博》引述大摩內部通告指，12月1日起，香港區的全職員工，只要由外地探訪伴侶、子女、父母等在內的直屬親屬後返港，均可申請報銷返港後的強制隔離費用，每人最多可以申請5,100美元的補貼。措施有效至2022年11月底。

目前，香港的指定隔離酒店非套房的一日房價介乎500元至3,630元不等。

戴蒙開玩笑：打賭摩根大通較中國共產黨更長壽　摩通中國政府關係團隊急撲火｜【下一頁】

此前，摩根大通在內部通知中表明，因意識到香港的檢疫措施成本高昂，已影響到許多員工離港探親的計劃。事實上，早前商界便爭取港府放寬現行的強制檢疫政策，警告長此下去將威脅正常商業往來及人才吸引。

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