【BNO移民英國】樓市交投量10月減半 創同期10年新低

英國為港人移民熱門地點之一，過往不少港人移民後都會購入當地物業。英國印花稅假期已於9月底結束，英國樓市交投減少逾半。英國媒體報道指，今次亦是英國樓市近10年以來，成交量最少的10月。

英國平均樓價首破283萬 連升4個月 【下一頁】

受英國印花稅假期影響，今年樓市交投錄得創紀錄新高後，英格蘭及北愛爾蘭各地樓市成交量在10月內下降了52%，僅得近7.7萬宗。英國稅務及海關總署（HMRC）發布最新數據指，英國整體10月樓市交投亦按年下跌28%。HMRC表示，10月銷售額下跌屬預期之內。

英國10大樓價最容易負擔城市（排名由低至高）

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HMRC數據亦表示，雖然10月數據屬2012年以來同期最差，但各項市場數據反映，樓市仍然暢旺。英國按揭機構Halifax本月曾指，英國樓價在10月時已是第4個月繼續上漲，平均升幅達0.9%。另一按揭機構Nationwide亦表示，10月樓市上漲0.7%，即樓市自疫情爆發以來已經平均上漲逾3萬英鎊（約10萬港元）。

英國平均樓價首破265萬 印花稅假期結束需求仍強勁 【下一頁】

投資公司Hargreaves Lansdown個人理財分析師Sarah Coles表示，雖然10月交投額大幅下降看似驚人，但背後原因是印花稅假期在之前創造一個巔峰值，預計大部分原本今年冬天的成交額已在9月印花稅假期正式屆滿前完成。而且，冬天原本亦非樓市旺季，兩者結合或令未來數月樓市亦會較為平靜。

英國皇家特許測量師學會（Royal Institution of Chartered Surveyors）本月曾指，因掛牌出售的房屋短缺，樓價恐怕會持續推高。學會透露，有意入場的新買家數目有所增加，但住宅供應不見明顯增加。

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責任編輯：李俊儀