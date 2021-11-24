【ESG】AECOM促城市可持續發展　數碼化營運助實踐ESG政策

▲ AECOM今年初有將ESG理念加入企業運作及基礎建設中，以回應香港現時對建設宜居城市的需求。（文睿攝）

近年有不少企業將ESG（環境、社會和企業管治）引入企業管治政策，曾協助多個香港大型建設的基建設施服務企業AECOM，今年初亦有將ESG理念加入企業運作及基礎建設中，以回應香港現時對建設宜居城市的需求。

【ESG】ESG全球關注 管好能源消耗優化效益

AECOM亞洲區執行總裁鍾小平（Ian）及香港區土地供應和市政執行董事鄧錫權均認為，新冠疫情雖然為全球帶來新挑戰，但同時也提供一個機會讓不同企業思考自身的發展目標和方向，包括透過數碼轉型實踐。該企表示，期望透過自身帶領行業實踐ESG理念，以達到四大目標：

將永續發展及韌性理念與工作結合

創造社會價值

實現零碳排放

改善治理系統

從建築物設計入手

Ian指出，在不同的城市建設項目中，AECOM也會嘗試以環境保護放在第一位，大至建築物的設計，小至如何運輸物料和使用什麼類型的燈泡更能減碳，也是他們的考量範圍之一。

舉例指，沙田污水廠搬遷也是AECOM負責工程之一，他表示：

將污水廠移至女婆山岩洞裏，不單可以將公共土地騰出以增加土地供應，亦可以減少污水廠對周邊環境和社區的不良影響。

【ESG】太古坊數碼化環境 夥業界試驗減碳 提供免費節能諮詢

【數碼轉型】智慧建築及物業管理成大勢 市場規模達 548 億美元

他又表示，該企今年透過擴大數碼化營運方式等，以達到早前設立的減碳排放目標。例如減少商務出行，將國際會議轉到線上舉行，今年其碳排放量與2018年相比，減少50%；另與合作的供應商共同制定減碳目標。

辦黑客松比賽 冀吸納創新構思

該企亦認為須聆聽各界聲音才能保持進步，因此即將舉行一項名為FastTrack CityHack Hong Kong 2021的黑客松比賽，期望透過比賽與不同專業人士進行交流，以套用至未來香港發展方案中。

記者：文睿