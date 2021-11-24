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【騰訊700】騰訊APP傳暫停更新 回應指為配合監管升級

股樓投資 19:27 2021/11/24

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內地近日網傳，騰訊(00700)旗下計算機主體旗下所有APP，即日起將暫停版本更新，各應用商店和分發平台立即執行。騰訊回應表示，正持續升級APP對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。騰訊周三跌近2%，收報472.2元。

【大行點睇】一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁】   

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消息指，在此期間，騰訊APP用戶可正常下載使用現有版本。經測試，目前騰訊系APP在官方及各應用商店下載一切正常，也未出現下架情況，用戶使用並不受到影響。

【小米1810】股權投資錄帳面虧損 小米上季少賺84%  詳情請看【下一頁

另外花旗日前發表報告，指出較早前舉行的遊戲開發者大會展示了騰訊在行業的領導地位，以及其利用技術創新來開發新遊戲的承諾，維持其「買入」評級，目標價703元。報告亦指，騰訊正在日本等市場，推動遊戲的海外擴張。

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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