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【Spotify】Spotify新增「Netflix Hub」專區　用戶免費聽《魷魚遊戲》、《Bridgerton》等熱門劇集配樂

科技 19:00 2021/11/24

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Spotify宣布與Netflix合作，推出「Netflix Hub」內容專區，專門收集平台上的熱門劇集等配樂，予用戶免費收聽。

現時串流平台競爭愈漸激烈，隨著Netflix多部劇集及電影在全球持續大熱，最近Spotify就宣布與Netflix合作，推出「Netflix Hub」內容專區，專門收集平台上的熱門劇集等配樂，並開放予用戶免費收聽。

<<【Netflix突然加價】將影響香港？　Netflix南韓訂閱價格加價達17.2%

<<【Disney+】與Netflix關鍵差別　Disney+難吸引年老用家收看

Spotify表示，Netflix不少熱門節目或電影均深受用戶歡迎，例如韓國電視劇《魷魚遊戲》於Netflix上架兩星期內，Spotify用戶已建立超過2.25萬個主題播放清單。為了吸引更多用戶，Spotify於昨（23日）推出「Netflix Hub」專區，提供Netflix熱門節目、劇集或電影等播放清單，例如《Money Heist》（紙房子）、《Bridgerton》（柏捷頓家族：名門韻事）、《魷魚遊戲》（Squid Game）等官方授權的歌曲及配樂。

目前「Netflix Hub」專區已開放至美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、英國、愛爾蘭和印度共7個國家，無論是免費或付費用戶，只需在Spotify程式上搜尋「Netflix」便能尋找相關的節目音樂，無需額外訂閱。

責任編輯：李寶如

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