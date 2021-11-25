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英國《柯林斯字典》年度風雲詞彙 大吹科技風

環球社會熱點 09:05 2021/11/25

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英國《柯林斯字典》每年選出一個詞彙，作為最能代表當年的年度風雲詞彙。近日，2021年年度風雲詞彙出爐，由NFT（非同質化代幣）大熱勝出。今年頭十詞彙大吹科技風，有3個詞彙上榜。

萬維網原代碼拍賣 逾4200萬成交NFT形式售出 【下一頁】

經典爆紅影片近600萬成交 「查理咬我手指」以NFT售出 【下一頁】

NFT的使用率激增超過1.1萬%，榮登《柯林斯字典》（Collins Dictionary）年度風雲詞彙寶座。Collins Learning的董事總經理比克羅夫特（Alex Beecroft）表示，NFT於去年無所不在，橫跨財經﹑藝術及社交媒體場等各種領域。

 十大年度風雲詞彙（部分）

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比克羅夫特稱雖然未知NFT影響力會維持多長時間，但今年內取得的巨大成長，足以讓其成為年度風雲詞彙。比克羅夫特指NFT展示出結合藝術﹑科技及商業的獨特色彩，讓其能夠打破新冠肺炎的聲勢。

科技相關詞彙成為年度10大詞彙最大宗，包括NFT在內共3詞上榜。代表加密貨幣（cryptocurrency ）的縮寫「crypto」和Facebook改名Meta後衍生而出的「Metaverse」（元宇宙）同入十大。不過，新冠相關詞彙亦不少，同樣有3詞上榜。

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責任編輯：吳漢培

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