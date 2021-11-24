【騰訊股價】工信部對騰訊採過渡性行政指導　騰訊APP暫停發更新　股價一度急瀉3%

▲ 【騰訊股價】工信部對騰訊採過渡性行政指導 騰訊APP暫停發更新

騰訊 （00700） 被工信部採取過度性行政指導措施，港股交易時段，內地網傳騰訊計算機主體旗下所有APP將暫停版本更新，各應用商店和分發平台立即執行。騰訊回應內媒查詢時表示，正持續升級APP對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。在此期間，用戶可正常下載使用APP現有版本。

消息於尾市傳出，騰訊股價一度跌近3%，收市跌1.9%，收報472.2元，而北水已連續10日淨沽貨。

央視新聞指，從工信部了解到，今年以來，在工信部開展的App侵害用戶權益專項整治中，騰訊公司旗下9款產品存在違規行為，共計4批次被公開通報，違反2021年信息通信業行風糾風相關要求。按照有關部署，工信部對騰訊公司採取過渡性的行政指導措施，要求對於即將發布的App新產品，以及既有App產品的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，檢測合格後正常上架。

騰訊公司11月24日下午表示，公司正持續升級App對用戶權益保護的各項措施，並配合監管部門進行正常的合規檢測。在此期間，用戶可正常下載使用App現有版本。經測試，目前騰訊系App在官方及各應用商店下載一切正常，也未出現下架情況，用戶使用並不受到影響。

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▲ 應用寶內，微信對上一次更新已是10月29日。

網傳APP新上架前需通過工信部審查

根據網傳截圖指，工信部通知，從即時起，騰訊計算機主體旗下所有APP不得新上架或更新新版本，各應用商店和分發平台均須立即執行。相關主體包括「騰訊」關鍵詞相關的主體單位，如騰訊計算機系統有限公司，騰訊科技有限公司等。

傳言指出，工信部審查新規要求11月24日至12月31日所有APP上架前（包括版本變更）需通過工信部審查，預計審查一次需7天。傳言還稱，APP暫停新上架與更新都是階段性的，11月開始實行個人信息保護法，所有APP都要對APP大整改以保護個人信息。

內地近年來先後頒布出台了有關網絡安全的法律法規，今年9月1日《中華人民共和國數據安全法》正式實施；11月1日《中華人民共和國個人信息保護法》正式實施。

今年以來，在工業和信息化部開展的APP侵害用戶權益專項整治中，騰訊旗下9款產品存在違規行為共計4批次被公開通報，違反了2021年信息通信業行風糾風相關要求。

按照有關部署，工信部對騰訊公司采取過渡性的行政指導措施，主要要求是，對於即將發布的APP新產品，以及既有APP產品的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，檢測合格後正常上架。

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