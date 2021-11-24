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【通脹高企】美1元店成絕響？Dollar Tree加價25%

環球經濟金融 18:16 2021/11/24

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美國通脹問題持續，不少連鎖品牌都紛紛加價。就連美國最大的1元商店Dollar Tree也要向息魔投降，宣布絕大部分商品明年加價25%，1元商品日後恐於Dollar Tree絕跡。

【通脹高企】新西蘭央行連續兩個月加息0.25厘 【下一頁】

Dollar Tree為美國連鎖1元商店，出售玩具、文具、家居裝飾、廚具和派對用品等多元化商品。Dollar Tree過往35年的商品售價均為1美元，幾乎是美國最後一間真正以1美元出售所有商品的連鎖1元店。

Dollar Tree周二（23日）宣布，店内絕大部分商品的售價將由1美元（約7.8港元），於明年首季加價至1.25美元（約9.75港元）。公司於季度收益報告中透露加價屬永久變化，並非因應短期市場狀況作出的回應措施。

Dollar Tree指過往受1美元售價限制，公司要停止發售部分深受客戶歡迎的商品。公司加價後可擴大商品供應範圍，並向顧客提供新種類或尺寸的商品。

該公司更稱運費、分銷成本及員工薪金增幅帶來的經營成本急增，加價可緩和上述情況，同時有助公司提高收益。

【通脹高企】英國企業營運成本上升 或促成加息 【下一頁】

有激進投資者2019年入股Dollar Tree，向公司施壓要求加價。Dollar Tree今年9月表示計劃在部分商店將商品加價至1.25美元或1.5美元。

該名投資者其後增持Dollar Tree股份，並聘請對手Dollar General前行政總裁加入公司推動改革。

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責任編輯：鄭錦玲

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