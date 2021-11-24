【異動股】 周大福料下半財年內地同店銷售 有高單位數跌幅 股價插逾一成

周大福（01929）公布中期業績，盈利35.8億元，按年大升60.4%，主要受惠於黃金借貸未變現收益約4億元，而去年同期則虧損5.2億元，但如撇除有關因素，以及去年錄資產減值、稅率較低等影響，主要經營溢利按年增9.6%，至44.7億元；扣除黃金借貸的未變現虧損或收益影響，經調整後毛利率下降11.6個百分點，至23.5%。

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集團預期，基於高基數及同店銷售回歸正常化，下半財年內地同店銷售或有高單位數跌幅。股價今日（24日）急挫，最低見過14.52元，插近15%，收報15.24元，仍跌一成，成交額4億元。

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記者：郭秀慧