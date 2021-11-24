白石角擬建東鐵站　區內半新盤炒唔起　雲滙業主3年僅賺13萬

新一份《施政報告》提出，研究在白石角興建東鐵站。消息一出，區內不少業主都立即封盤，但奈何興建鐵路站需時，有業主選擇現時沽貨走人，有新盤一手買家經過3年後，只能平手離場。

美聯物業陸楚江說，大埔白石角雲滙11座中層B3室，實用面積339平方呎，一房套間隔，向南，享開揚園景，日前以700萬元連租約易手，實用呎價約20,649元。資料顯示，原業主於2018年8月以約686.6萬元購入上述物業，持貨約3年，現帳面賺13.4萬元，但料扣除稅項等開支後，實際帳面只能平手離場。

代理透露，買家為外區夫婦，鍾情屋苑新淨企理，樓齡僅3年，而且該座距離屋苑入口最近，位置便利，考慮過單位質素及價格後，即使無睇樓，業主亦無價講，仍決定承接。

皓日示範單位直擊 拆門拆牆大變身 兩房變一房【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【溫股知新】數據稅山雨欲來 大市或支持不再？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機