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白石角擬建東鐵站　區內半新盤炒唔起　雲滙業主3年僅賺13萬

股樓投資 18:32 2021/11/24

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新一份《施政報告》提出，研究在白石角興建東鐵站。消息一出，區內不少業主都立即封盤，但奈何興建鐵路站需時，有業主選擇現時沽貨走人，有新盤一手買家經過3年後，只能平手離場。 

美聯物業陸楚江說，大埔白石角雲滙11座中層B3室，實用面積339平方呎，一房套間隔，向南，享開揚園景，日前以700萬元連租約易手，實用呎價約20,649元。資料顯示，原業主於2018年8月以約686.6萬元購入上述物業，持貨約3年，現帳面賺13.4萬元，但料扣除稅項等開支後，實際帳面只能平手離場。 

代理透露，買家為外區夫婦，鍾情屋苑新淨企理，樓齡僅3年，而且該座距離屋苑入口最近，位置便利，考慮過單位質素及價格後，即使無睇樓，業主亦無價講，仍決定承接。 

皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 白石角 雲滙

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