【消費熱話】 港女花145元淘電熱水龍頭 功率為3000W 隱存漏電風險

在淘寶買電器要小心，尤其是涉及水與電的話，最近有一名網民於社交平台「淘寶開心share」群組發文指，自己家中水龍頭的熱水位失靈，從淘寶購買了119元人民幣（約＄145港幣）的電熱水龍頭取代，趕及在天氣轉冷前安裝。

從影片中可見，電熱水龍頭安裝在原有的水龍頭位置，後面有電線接駁電源作加熱之用。電熱水龍頭有2個出水位，左邊出熱水，右邊則是凍水，而上方亦有顯示器展示水的溫度。

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在淘寶網站找到同款的電熱水龍頭，商品標明市面上99％的水龍頭可安裝，只要把熱水器直接套在原來的水龍頭，只需3秒即可排出熱水。至於產品安全方面，聲稱把電流和水流分隔，杜絕水中帶電，而產品功率為3000W。

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此貼文一出後，引來網民討論，有人指出一般家庭供電僅為13A及220V，但該熱水器功率為3000W，超出本港規格，擔心漏電情況，建議找電工師傅安裝，更替樓主和鄰居擔心生命財物安全。

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責任編輯：陳頌潔