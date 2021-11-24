德國三黨聯合政府有共識 肖爾茨料成新總理

德國大選結束接近兩個月，社會民主黨、綠黨及自由民主黨早已展開談判。據悉，三黨對籌組聯合新政府已達成共識，並敲定聯合政府細節協議，估計於當地時間周三（24日）稍後時間正式宣布。有指，社會民主黨領袖肖爾茨將成為新一任德國總理。

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《德國之聲》引述消息人士指，德國社會民主黨 （SPD）、綠黨及自由民主黨（FDP）的21名代表經過長時間談判後，終於解決金融、氣候政策及部長人選等分歧，於周三敲定籌組聯合新政府協議草案。據悉，政黨已向媒體發放邀請，將於當地稍後時間舉行記者會，宣布過往數周談判達成的聯盟協議。

消息人士透露，社會民主黨黨魁肖爾茨（Olaf Scholz） 將接任默克爾（Angela Merkel）成為新一任總理，最快將於下月第2周獲國會通過任命，在聖誕節前正式統領新政府展開工作。

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有綠黨成員表示，敲定的聯盟協議符合綠黨要求，所有政策領域需要考慮保護全球氣候，對談判成果感到滿意。綠黨談判代表表示，預期在新聯合政府領導下，德國的氣候政策將包括增加使用大量風能及太陽能等可再生能源，目標在2030年放棄使用煤炭作為能源，較上屆政府的計劃提前8年。

這亦是德國自1950年以來，首個由3黨組成的聯合政府，推翻執政16年默克爾的保守派政府。

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責任編輯：郭麗明