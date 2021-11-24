【快手 1024】 快手上季虧損收窄 獲多間大行看好 股價一度重上100元關口

快手（01024）公布季績，第三季毛利及營收分別按年升28.6%及33.4%，獲多間大行唱好，股價今日（24日）一度升近15%，高見108.8元，收報99.7元，升5.2%，成交額73.1億元。

【藍籌新貴】 藍籌新貴逆市升 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

快手上季虧損收窄，由去年同期虧損292.8億元人民幣，收窄至虧損70.9億元人民幣，較市場預期為少，有大行指快手第三季表現勝預期。其中，瑞銀指快手季績反映了更清晰盈利路徑和新的組織結構，表現令人鼓舞，並預計將在2023年實現盈利，料錄59.6億元人民幣，經調整純利率為4%，因此上調其目標價一成，由140元升至154元，維持「買入」評級。

同場加映﹕【溫股知新】數據稅山雨欲來 大市或支持不再？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧