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【快手 1024】 快手上季虧損收窄 獲多間大行看好 股價一度重上100元關口

股樓投資 17:53 2021/11/24

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快手（01024）公布季績，第三季毛利及營收分別按年升28.6%及33.4%，獲多間大行唱好，股價今日（24日）一度升近15%，高見108.8元，收報99.7元，升5.2%，成交額73.1億元。

【藍籌新貴】 藍籌新貴逆市升 【見下頁

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快手上季虧損收窄，由去年同期虧損292.8億元人民幣，收窄至虧損70.9億元人民幣，較市場預期為少，有大行指快手第三季表現勝預期。其中，瑞銀指快手季績反映了更清晰盈利路徑和新的組織結構，表現令人鼓舞，並預計將在2023年實現盈利，料錄59.6億元人民幣，經調整純利率為4%，因此上調其目標價一成，由140元升至154元，維持「買入」評級。

同場加映﹕【溫股知新】數據稅山雨欲來 大市或支持不再？

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記者：郭秀慧

快手—W（01024） 經濟 目標價 營收 純利 純利率

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