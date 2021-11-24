  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (三) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小鵬9868】小鵬汽車冀長遠一半收入來自海外　兩年內收支平衡

股市 17:39 2021/11/24

分享：

【小鵬9868】小鵬汽車冀長遠一半收入來自海外　兩年內收支平衡

小鵬汽車 （09868） 副董事長兼總裁顧宏地接受CNBC訪問時表示，小鵬聚全球機會，長遠來說，希望一半銷售來自中國，一半來自中國以外的國家。

小鵬汽車第三季營收按年增1.9倍至57.9億人幣、勝預期【下一頁】

顧宏指出，小鵬今明兩年將加大對國際市場的投資，預計明年將進軍瑞典、丹麥和荷蘭。小鵬在2020年12月已開始向挪威付運汽車。其他中國汽車製造商亦緊隨其後，蔚來（美：NIO）已在奧斯陸開設了一家旗艦店，並於 9 月開始在挪威交付汽車。

名字太土難進軍高端房車市場？　小鵬汽車拒改名【下一頁】

比亞迪 （01211） 亦在今個夏季開始向挪威付運汽車，目前年底付運量達1500輛。另外，繼巴西、墨西哥、哥倫比亞、烏拉圭、哥斯達黎加和巴哈馬後，比亞迪上周宣布開始向多米尼加共和國交付汽車。

小鵬汽車此前放榜，第三季收入達57.2億元人民幣，勝預期；但虧損較預期多，每股虧損達1.77元人民幣，分析預期每股虧損為1.17元人民幣。顧宏指出，預期小鵬兩年內達致收支平衡。

相關文章：【電動車】小鵬汽車據報轉變門店銷售方式　開放區域內共享客戶信息

【小鵬9868】小鵬汽車今發布全新SUV G9　料明年第三季推出（多圖）

港股 小鵬汽車－W（09868） 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 汽車

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：小雙底？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

光伏股彈起　石Sir分析水發興業750
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數升33點　小米績後挫近7%、美團友邦撐市領升（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升33點　小米績後挫近7%、美團友邦撐市領升（不斷更新）
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【小米1810】小米第三季收入增8%　經調整純利52億人幣勝預期、股價照跌半成破底
【小米1810】小米第三季收入增8%　經調整純利52億人幣勝預期、股價照跌半成破底
【美股期貨】美國今公布多項數據　道指期貨跌74點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】美國今公布多項數據　道指期貨跌74點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再沉　擊穿港上市低位　夜期收市跌11點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股再沉　擊穿港上市低位　夜期收市跌11點（不斷更新）
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款