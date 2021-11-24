▲ 【小鵬9868】小鵬汽車冀長遠一半收入來自海外 兩年內收支平衡

小鵬汽車 （09868） 副董事長兼總裁顧宏地接受CNBC訪問時表示，小鵬聚全球機會，長遠來說，希望一半銷售來自中國，一半來自中國以外的國家。

小鵬汽車第三季營收按年增1.9倍至57.9億人幣、勝預期【下一頁】

顧宏指出，小鵬今明兩年將加大對國際市場的投資，預計明年將進軍瑞典、丹麥和荷蘭。小鵬在2020年12月已開始向挪威付運汽車。其他中國汽車製造商亦緊隨其後，蔚來（美：NIO）已在奧斯陸開設了一家旗艦店，並於 9 月開始在挪威交付汽車。

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比亞迪 （01211） 亦在今個夏季開始向挪威付運汽車，目前年底付運量達1500輛。另外，繼巴西、墨西哥、哥倫比亞、烏拉圭、哥斯達黎加和巴哈馬後，比亞迪上周宣布開始向多米尼加共和國交付汽車。

小鵬汽車此前放榜，第三季收入達57.2億元人民幣，勝預期；但虧損較預期多，每股虧損達1.77元人民幣，分析預期每股虧損為1.17元人民幣。顧宏指出，預期小鵬兩年內達致收支平衡。

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