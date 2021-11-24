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【Microsoft】微軟為Windows 10開放混合現實功能　可快速連接及啟動SteamVR

科技 17:40 2021/11/24

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從現時開始，Windows 10版本2004及更新版本用戶，將可使用Infinite Expanse、自動啟動SteamVR等混合現寶功能。

微軟（Microsoft）於本月內發布Windows 10更新版本，並為用戶開放部分支援Windows 11系統的混合現實（MR）功能。從11月22日開始，Windows 10版本2004及更新版本用戶，將可使用Infinite Expanse、自動啟動SteamVR等功能。

<<【Windows漏洞】Microsoft Installer崩潰引兩大漏洞　微軟建議：重新安裝應用程式

<<【新Emoji】微軟開放新Emoji　Windows 11用戶點啟動？
 
Microsoft透過官方博客發文表示，Windows 10將提供部分Windows 11的混合現實功能。例如用戶可在Infinite Expanse中體驗全新虛擬家庭環境，其虛擬環境及範圍縮窄，讓用戶能在遊戲和體驗中享受更佳的性能。

另外，現時用戶可直接在Mixed Reality Portal軟件中，自動啟動SteamVR裝置。用戶只要在設置中點擊「Mixed Reality」 >「 Startup and Desktop」 > 「Automatic Startup」選項，便能開啟此項功能。除此之外，Windows 10亦允許用戶設定在連接設備時啟動Mixed Reality Portal，以及選擇虛擬桌面程式的開啟方式。

責任編輯：李寶如

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