【國際油價】美中日多國釋石油儲備　被質疑能否抑制油價　分析師：油價會升至每桶100美元

油價持續高企，美國白宮周二（23日）宣布，將釋出5,000萬桶戰略儲油，並與中國、日本、印度、南韓及英國協調，一同釋出石油儲備，以抑制油價。

白宮表示，這是美國首次與世界上主要石油消費國一起釋放石油儲備。白宮官員透露，當中3,200萬桶原油將在未來數個月內釋放，另外之前已批准銷售另外1,800萬桶原油亦會加快銷售放出，釋放的戰略石油儲備將在未來3年補回。白宮又指，如果必要會準備採取進一步的行動。消息公布後，紐約期油周二收市升2.28%，每桶報78.5美元。倫敦布蘭特期油升3.27%，每桶報82.31美元，是8月以來最大單日漲幅。

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不過有分析師對能否抑制油價表示質疑，Schork Report 編輯 Stephen Schork 周三（24日）在接受外媒訪問時表示，這做法很難奏效，指任何國家的石油儲備釋出，都難以操控市場價格。他解釋，戰略石油儲備的存在只是為了抵消短期的、意外的供應中斷。

他表示外界有很多投資者都認為油價會升至每桶 100 美元，預計最早可能在明年第一度發生，特別是北半球的冬天特別寒冷的話。

目前英國已同意釋放約150萬桶石油，而印度則承諾釋放500萬桶石油。中國、日本和韓國尚未公佈具體數字。

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責任編輯：黃苑筠