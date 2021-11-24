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【飯圈追星】微信、快手及抖音多角度規範明星網上信息　無法建立明星藝人相關內容賬號

股市 17:25 2021/11/24

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【飯圈追星】微信、快手及抖音多角度規範明星網上信息　無法建立明星藝人相關內容賬號

網信辦早前印發《關於進一步加強娛樂明星網上資訊規範相關工作的通知》，嚴把娛樂明星網上信息內容導向，從內容導向、信息呈現、賬號管理、輿情機制等4個方面提出15項具體工作措施，力求有效規範娛樂明星網上信息，建立負面清單。通知發布後，騰訊 （00700） 旗下微信、快手 （01024） 及抖音均發布相關工作措施，整治「飯圈」亂象。

愛奇藝取消未來幾年偶像選秀節目，詳見【下一頁】

微信表示，非理性追星、流量至上、低俗炒作、「飯圈」亂象等不良內容嚴重擾亂了正常的傳播秩序，微信平台將按照《通知》要求，進一步規範娛樂明星資訊的網上呈現，而根據《微信視訊號運營規範》，涉及明星藝人的打投、集資、控評、八卦、爆料等相關內容的賬號將無法建立，從源頭上規範了明星網上資訊。

快手稱，禁止娛樂明星網上資訊含有宣揚畸形審美、低俗緋聞炒作、惡意刷量控評、虛假不實爆料、誘導非理性追星等內容，並針對網站平台首頁首屏、熱門推薦、熱搜榜單等重點環節提出明確要求，以進一步規範娛樂明星網上資訊呈現，同時會加強對明星、經紀公司（工作室）、粉絲團（後援會）、娛樂類公眾賬號、MCN 機構等賬號和主體的管理，從源頭上規範娛樂明星網上資訊。

抖音指，將在「飯圈」亂象專項整治的工作基礎上，對娛樂明星類內容做進一步的規範管理，嚴把內容導向，規範資訊呈現，加強賬號管理，強化輿情監測處置機制，建立文娛領域綜合治理的長效機制。

相關文章：【騰訊700】騰訊下線整改涉藝人榜單、小程序　配合整治內地追星亂象

港股 騰訊控股（00700） 抖音 騰訊 微信 快手—W（01024）

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