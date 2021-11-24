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【通脹高企】新西蘭央行連續兩個月加息0.25厘

環球經濟金融 17:25 2021/11/24

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新西蘭央行連續兩個月加息，宣布加息0.25厘，利率升至0.75厘符合市場預期。新西蘭央行預料通脹率短期内會持續上升，警告以高槓桿方式入市的新業主應為加息做好準備。

【通脹高企】英國企業營運成本上升 或促成加息 【下一頁】

新西蘭央行為控制持續飆升的物價，周三（24日）宣布上調官方現金利率0.25厘。路透社調查指大多數經濟學家都預計新西蘭央行會加息0.25厘，指該行加息幅度符合市場預期。

新西蘭央行行長奧爾（Adrian Orr）表示，央行曾考慮加息0.5厘等一系列選項，但認為加息0.25厘可使官方現金利率返回略高於中性利率的水平，是央行可採取的最平衡方式。

Capital Economics分析師尤迪（Ben Udy）認為由於經濟過熱，預期新西蘭央行明年將繼續加息，預計明年中會加息至2厘。

新西蘭央行預計經濟會進入更激進的緊縮周期，料基準利率於2023年會達到2.5厘，於2024年底甚至會更高。

英國上月通脹按年升4.2% 明年料達5% 【下一頁】

新西蘭動用大量財政及貨幣刺激措施，試圖緩和疫情的影響及帶動經濟復甦。將通脹推至新高水平。新西蘭今年第3季的年通脹率達4.9%，增速為過往10多年來最快。與此同時，失業率跌至3.4%，與2007年底錄得的最低紀錄持平。

新西蘭政府今年較早時向樓市投資者徵稅，同時下令央行制定政策時應考慮住屋問題。然而隨著按揭貸款利率上升，新業主供樓負擔增加。

奧爾為經濟刺激措施辯護，指政府必須採取相應措施回應疫情帶來的不確定性。但他承認家庭債務增加，警告剛以高槓桿方式入市的新業主需保持謹慎，並為利率上升做好準備。

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責任編輯：鄭錦玲

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