俄羅斯命13外企設本地辦事處 年內落實否則或被禁

俄羅斯近日加強對外國企業規管，要求13間外國企業今年內在俄羅斯設立辦事處，否則將面臨限制甚至被禁。外煤引述俄羅斯政府公布名單指出，13間企業多數為美國企業，包括Google等，但俄羅斯流亡企業家杜羅夫創立的通訊軟件公司Telegram及中國社交平台TikTok公司亦榜上有名。

Facebook改名Meta帶挈同名公司 股價一度急升25% 【下一頁】

俄羅斯通訊監督機構Roskomnadzor（下簡稱機構）周一（22日）晚公布名單，要求13間外國企業在2021年內，在俄羅斯國內設立正式辦事處。被點名企業包括Google、Meta（前稱Facebook）、社交平台Twitter、Telegram及TikTok（內地稱抖音），全數曾在今年被俄羅斯當局以未有刪除非法內容為由罰款。蘋果（Apple）雖未被罰款，但亦在名單之上。

俄羅斯為加強對外國社交媒體公司監管，立法要求每日用戶量逾50萬的外國企業在俄羅斯設立辦事處。是次為機構首次公布企業名單，機構表示，違反規定公司或會被限制廣告投放、數據收集和匯款，甚至或徹底被禁。

拜登與普京通電話 美促俄打擊勒索軟件集團 【下一頁】

《路透社》報道指，名單中部分公司在俄羅斯已有辦事處。分析公司Internet Research Institute負責人Karen Kazaryan表示，未知哪一種類型辦事處才能達至俄方要求，法律條文亦未作出相關解釋。

機構其後回覆《路透社》查詢表示，除在俄羅斯境內設立辦事處外，外國企業亦需在機構網站開設帳戶，並設立俄羅斯用戶互動的反饋表格，同時企業必須限制違反俄羅斯法律的信息訪問。目前尚未有公司就報道作出回應。

俄羅斯政府近年推出各種針對外國科企徵稅等措施，積極發展自家社交平台，被指背後蘊藏政治目的，加強打擊反對派勢力，阻止他們利用外國平台組織被克里姆林宮定性為非法的抗議活動，或是大肆批評俄羅斯。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀