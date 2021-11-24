  • 20°C
香港時間 : 20211124日 (三) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俄羅斯命13外企設本地辦事處 年內落實否則或被禁

環球社會熱點 18:02 2021/11/24

分享：

俄羅斯近日加強對外國企業規管，要求13間外國企業今年內在俄羅斯設立辦事處，否則將面臨限制甚至被禁。外煤引述俄羅斯政府公布名單指出，13間企業多數為美國企業，包括Google等，但俄羅斯流亡企業家杜羅夫創立的通訊軟件公司Telegram及中國社交平台TikTok公司亦榜上有名。

Facebook改名Meta帶挈同名公司 股價一度急升25% 【下一頁】

俄羅斯通訊監督機構Roskomnadzor（下簡稱機構）周一（22日）晚公布名單，要求13間外國企業在2021年內，在俄羅斯國內設立正式辦事處。被點名企業包括Google、Meta（前稱Facebook）、社交平台Twitter、Telegram及TikTok（內地稱抖音），全數曾在今年被俄羅斯當局以未有刪除非法內容為由罰款。蘋果（Apple）雖未被罰款，但亦在名單之上。

俄羅斯為加強對外國社交媒體公司監管，立法要求每日用戶量逾50萬的外國企業在俄羅斯設立辦事處。是次為機構首次公布企業名單，機構表示，違反規定公司或會被限制廣告投放、數據收集和匯款，甚至或徹底被禁。

拜登與普京通電話 美促俄打擊勒索軟件集團 【下一頁】

《路透社》報道指，名單中部分公司在俄羅斯已有辦事處。分析公司Internet Research Institute負責人Karen Kazaryan表示，未知哪一種類型辦事處才能達至俄方要求，法律條文亦未作出相關解釋。

機構其後回覆《路透社》查詢表示，除在俄羅斯境內設立辦事處外，外國企業亦需在機構網站開設帳戶，並設立俄羅斯用戶互動的反饋表格，同時企業必須限制違反俄羅斯法律的信息訪問。目前尚未有公司就報道作出回應。

俄羅斯政府近年推出各種針對外國科企徵稅等措施，積極發展自家社交平台，被指背後蘊藏政治目的，加強打擊反對派勢力，阻止他們利用外國平台組織被克里姆林宮定性為非法的抗議活動，或是大肆批評俄羅斯。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

俄羅斯命13外企設本地辦事處 年內落實否則或被禁
今日
俄羅斯命13外企設本地辦事處 年內落實否則或被禁
Facebook改名Meta帶挈同名公司 股價一度急升25%
2021/10/30
Facebook改名Meta帶挈同名公司 股價一度急升25%
【iOS15】4大新功能 跨平台Facetime最吸引
2021/09/15
【iOS15】4大新功能 跨平台Facetime最吸引
拜登谷太陽能 Tesla乘勢請人攻能源業
2021/09/09
拜登谷太陽能 Tesla乘勢請人攻能源業
南韓嚴打新經濟巨頭 收緊監管阻壟斷
2021/09/09
南韓嚴打新經濟巨頭 收緊監管阻壟斷

你可能感興趣

俄羅斯命13外企設本地辦事處 年內落實否則或被禁
今日 18:02
俄羅斯命13外企設本地辦事處 年內落實否則或被禁
Facebook改名Meta帶挈同名公司 股價一度急升25%
08:05 2021/10/30
Facebook改名Meta帶挈同名公司 股價一度急升25%
【iOS15】4大新功能 跨平台Facetime最吸引
17:00 2021/09/15
【iOS15】4大新功能 跨平台Facetime最吸引
軟件 社交平台 俄羅斯 美國 中國 抖音 Telegram Twitter Facebook Apple

上一篇文章

德國三黨聯合政府有共識 肖爾茨料成新總理

下一篇文章

【通脹高企】新西蘭央行連續兩個月加息0.25厘

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂
商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間18:00）
【英國王室】三宮罕見齊轟BBC 批紀錄片毫無根據
【英國王室】三宮罕見齊轟BBC 批紀錄片毫無根據
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
奧斯卡影帝未參選已得民心 支持度贏現任德州州長
奧斯卡影帝未參選已得民心 支持度贏現任德州州長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款