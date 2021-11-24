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【公屋裝修】一家三口獲派水泉澳邨 27萬平裝330呎單位 燈槽做滲光效果 營造屋內豪華時尚感

理財智慧 18:07 2021/11/24

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相信各位在輪侯公屋的過程經已十分不容易，若然成功分配得一單位當然要好好裝修一翻，以打造出自己和家人所屬的安樂蝸。今次要介紹的單位位於沙田的水泉澳邨河泉樓，面積為330呎，屬3-4人單位，而全屋的裝修費用為約27萬，裝修時間為3個月。

此單位是清水樓，原則屬長形，有一梗廚、梗廁，但沒有梗房，戶主在收樓時只有簡單的水泥地、白色牆面、廚房和廁所的磚瓦。由於單位居住了3人，因此屋主要求需劃分出2房，而全屋的設計則要求以時尚、現代的感覺為主，同時空間也要夠實用，另要有足夠的儲物空間。

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設計師在客廳兩邊及落地儲物櫃的櫃底做了燈槽，以黃色的滲光效果增加全屋溫暖、豪華的感覺，而大廳正中也有一具設計感的燈飾。一入門，大廳的門口位放置了一個黑色的落地儲物櫃，以增加收納空間，而旁邊也放了一黑白色的電視矮櫃，以供戶主擺放電視及雜物。另外，客廳用了木紋地板，使屋內看起來較柔和整潔。

而客廳的盡頭有一主人房，其用了一黑色玻璃格趟門，不但節省空間，也為客廳的時尚感覺畫龍點睛。整間房造了一黑色地台床連地櫃、貼牆衣櫃及2個玻璃展示櫃，以增加收納空間，和方便戶主擺放陳列品。另外，設計師也在床邊造了滲光效果，以增加溫暖、時尚的感覺。

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而另一房間則以白色為主，床頭造了一面鏡，而天花則造了燈槽連射燈，以增加房內的空間感和豪華感。床的旁邊也放了一個白色的儲物櫃，以方便戶主擺放衣物及日用品。

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此外，設計師在廚房打造了一個白色配黑色的L型廚櫃，不但增加收納，也使戶主在做飯時有更多的走動空間；而廁所則有一上排黑色儲物櫃及洗手台連下櫃，以增加儲物空間，另外也造了一黑色浴屏，設計出乾濕分離的效果。設計師在廚房及廁所也造了假天花，以方便打理及增加美感，而地磚則用了黑色，使時尚感大增。

工程費用：

清拆：＄8800

傢俱：＄150，300

油漆：＄34，000

泥水：＄57，300

水電：＄18，800

雜項：＄6，200

總計：＄275，400

＊資料及圖片由公屋王提供

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責任編輯：關海儀

裝修設計 香港經濟日報 香港

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