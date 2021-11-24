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【業績｜彈珠機】DYNAM JAPAN中期純利勁升近4倍　受惠彈珠機館減少停業

股市 17:20 2021/11/24

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DYNAM JAPAN截至9月底止中期純利勁升近4倍。

在日本經營彈珠機場館的DYNAM JAPAN （06889） 公佈截至9月底止的中期業績，期內純利勁升近4倍。

DYNAM JAPAN期內總投注為2554.03億日圓，較去年同期增加16.3%。集團截至6月底止的中期總收入錄508.97億日圓，按年上升10.7%；中期純利34.2億日圓，按年大增390%。集團期內每股盈利4.59日圓，派中期息每股2.4日圓（折合0.16港元），較去年同期的3日圓下跌兩成。

截至9月底止，DYNAM JAPAN經營438間遊戲館，較去年同期減少7間。管理層指，於截至9月底止的6個月，並無出現整個日式彈珠機行業於去年4月及5月所遭遇的停業情況，因此期內營業收益較去年同期有所增長。集團又稱，儘管日本當地不斷採取措施遏制病毒爆發，自病毒爆發前的截至3月底止財政年度以來，經營收益恢復率仍保持於約70%至80%水平，惟行業形勢仍未明朗。

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