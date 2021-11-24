【網購著數】調查：海外網購價格低愈27%　Black Friday甚至等同半價

▲ 不少外國網站亦已提早推出早鳥優惠，大部分商品更比本港零售價有5折或更多優惠。（法新社圖片）

國際集運平台Buyandship公布最新用戶調查，有過半數受訪用戶表示，過去一個月內於海外網站購買的商品，比在香港購買便宜超過27%。

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Buyandship於今年9月27日至9月30日期間進行網上問卷，訪問共416名用戶，以了解海外價格與香港價格之間的差異。香港受訪用戶表示，過去一個月內於海外網站購買的商品，比在香港購買便宜約27.8%。另外其餘超過4成受訪用戶則指，海外網站所售賣的貨品，在香港未能購買。

合共節省6900萬

Buyandship指，若以該平台 9月份在香港的商品成交金額（GMV）約2,300萬美元（約1.79億港元）計，用戶經海外網購所節省的金額高達885萬美元（約6900萬港元）。與此同時，由於本周五便是「黑色星期五」（Black Friday），不少外國網站亦已提早推出早鳥優惠，大部分商品更比本港零售價有5折或更多優惠。

Buyandship的調查同時亦在海外7個國家及地區進行，包括日本、台灣、菲律賓、馬來西亞、新加坡、澳洲及澳門。當中以馬來西亞的價格差異最大，超過36%，其次分別是台灣（31.3%）及澳門（30.8%）。

同時，有近7成來自澳門的受訪者指，海外網站所售賣的貨品並未在當地有售；新加坡及菲律賓亦各自有超過6成受訪者反映相同情況。

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責任編輯：葉泳珊