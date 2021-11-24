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【小米 1810】 小米料手機晶片短缺仍嚴重 最快至明年下半年緩解 股價績後捱沽

股樓投資 17:04 2021/11/24

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小米集團（01810）季績欠驚喜，股價失守20元心理關口，一度挫8.1%，低見19.02元，收報19.26元，跌7%，再創52周低。小米上季收入增長按年顯著放緩至僅約8%，管理層解釋，主要受晶片短缺及物流壓力影響，並預期今年全年智能手機出貨量為1.9億部。

【大行報告】 兩大行唱好長實 兼提升投資評級 股價逆市升逾3%【見下頁

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績後部分大行下調小米目標價，其中美銀證券指，公司管理層認為零件短缺的挑戰持續到明年上半年，暗示不確定性持續到明年，而智能手機毛利率雖然受到產品組合改善支持，惟綫下持續擴張導致運營支出上升，拖累營業收入，而且智能手機出貨較慢，前景困難，因此下調其目標價至18.7元。

同場加映﹕【溫股知新】數據稅山雨欲來 大市或支持不再？

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記者：郭秀慧

小米集團－W（01810） 目標價 智能手機 大行報告 小米

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