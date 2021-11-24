皓日三房示範單位大改造　善用長玄關增加儲物空間

皓日雖然主打一房、兩房單位，但亦有三房單位提供，發展商早前開放示範單位，參考28樓A室搭建，實用面積770平方呎，是經改動連裝修單位，原則是三房一套連工作間及洗手間，但設計師將工作間與飯廳間的間隔牆拆去，令飯廳空間更為寬敞。發展商強調，單位內多個牆身為間隔牆，方便買家按需要改動室內間隔。

發展商又指，單位以溫馨年輕小家庭為藍本，主題為時尚及新穎品味，其中大門旁的玄關位置建造儲物空間，部分可以作為廚房的延伸部分，收納不同的廚具。客飯廳以暖色調為設計主調，可明確分為客廳、飯廳，並外連接三合一環保露台，有助單位通風及採光。值得留意的是，就算客飯廳擺放鋼琴後，仍然寬敞。

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主人房為套房設計，設有凹位擺放特大衣櫃，而且面積寬敞，即使放置了雙人大床後，仍可三邊落床。主人浴室方面，設浴缸，另有窗，即明廁設計。另外兩間睡房面積雖然較細，但方正實用，而設計師亦將其改造成兒童房，迎合年輕家庭所需。

廚房方面，採用傳統梗廚設計，有助分隔煮食時的油煙，另備L形工作枱、各款家電爐具。值得留意的是，客廁無窗，即俗稱黑廁的設計。

無改動單位，參考28樓A室搭建，實用面積770平方呎，三房一套連工作間及洗手間間隔

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皓日示範單位直擊 拆門拆牆大變身 兩房變一房【下一頁】

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