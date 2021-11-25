【職場熱話】 新入職牙醫助理 沒簽合約感不妥 驚覺「所有全職同事沒有簽約」

打工仔簽合約既保障自己的權益，又可享有福利，最近有一名網民於網上討論區發文指，剛找到全職牙醫助理，至今公司沒有與她簽合約，向一名資深的同事查詢，結果發現公司沒有簽合約的習慣，而且所有全職同事也沒有簽合約。樓主聽後表示擔心，詢問如果不簽合約會怎麼辦。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民討論，有人覺得公司不簽合約因為不想供強積金（mpf）和放勞工假給員工。有人補充道：「對員工沒有保障，萬一發生爭執無法證明自己是正式受僱員工，例如：病假有沒有錢？有沒有雙糧花紅？全由診所決定，因為勞工法例只是指引而沒有規定。」，而且出糧方面真令人擔心，有人問：「到底是即日出糧？還是幾個月後出糧？而且公司的政策和福利，你知道嗎？」

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責任編輯：陳頌潔