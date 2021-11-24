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【Good Food,Good Mood@iM網欄】甜姐兒的約會 Teigan Jai x Mandy Siu四手盛宴

名人薈萃 19:25 2021/11/24

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好友報料，米芝蓮1星餐廳Roganic甜品主廚Teigan Jai與米芝蓮2星餐廳L'Envol前任甜品主廚Mandy Siu合作，於11月17日那天攜手打造一場甜蜜盛宴，嗜甜如我當然立刻報名！

其實在四手甜品盛宴的前一天發生了一段小插曲，話說我本來計劃與在文章中老是常出現的同事B結伴同行，可惜她臨時有事，被迫甩底，我便開始找人補位。原本以為此乃簡單任務，怎料找了半天，不是已經有約，便是接受不了整餐也只有甜食，怕「頂唔順」云云，好彩朋友J好義氣，二話不說應承赴約，才令我不至失之交臂。Chef TJ有先見之明，知道大家不能一味只吃甜，便以一道「甜點鹹食」揭開序幕，用微脆的麥芽泡芙夾著以雞肝及棕櫚糖製作的吉士醬，再加點車厘子果膠，甜中帶鹹，鹹中有甜，滿口香腴。

Chef Mandy一向擅於運用法國食材，今次發揮創意，注入亞洲元素，用台灣的紅麴粉製作雪糕筒，載著中式酒釀忌廉及帶鹹味的日本麵豉雪葩，當中加入炒香了的松子，酒香突出但不濃烈，清新宜人。

第一道「菜」是Chef TJ的作品，亦是我整天最為欣賞及喜愛的甜點，主要材料有焦香牛奶海苔雪糕、抹茶海綿蛋糕及抹茶脆片，入口原來內有乾坤，煙煙韌韌的焦糖啫喱及青瓜粒為甜點添上有趣的口感和清新的味道，中和了甜味之餘亦有畫龍點睛之效，一試難忘！

接著是Chef Mandy的作品，以橙色作為主調，非常養眼；主要食材有本地青橘、日本柚子、柑桔蜜餞及紫蘇雪葩，酸味鮮明清爽，在座一位來自歐洲的食客對它推崇備至，對我來說有點太酸，我們還打趣說吃完這道甜點會更肚餓呢！

吃過兩款比較清新開胃的甜點，便輪到比較creamy及濃味的；Chef TJ以榛子果仁糖包裹米麴焦化奶油榛子醬及米麴脆片，再用耶路撒冷朝鮮薊製作海綿蛋糕、雪糕及朱古力醬，並以雪莉酒醋果膠、焦糖大麥及酸模葉點綴，用料複雜而新鮮。

最後一道甜品，蕎麥脆片、12年陳年威士忌泡沫是主角，用上嚴選越南可可豆並於香港本地製作的酸種朱古力襯托，帶淡淡車厘子及煙醺香味，威士忌酒香芬芳醇厚，好吃！

餐後美點有「傳統焦糖布丁」及「無花果吉士撻」，前者用上本地蜜糖及香料製作，外皮酥脆，布丁幼滑；後者亦精選本地無花果，向本土食材致敬。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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