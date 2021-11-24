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【樓市熱話】港男月入萬6 為儲錢買樓寧住百呎劏房 犠牲交際代價極大

理財智慧 18:09 2021/11/24

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香港物價水平高，生活不容易，不知道大家有沒有感到無望的時候呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己的家人數年前搬到了大灣區發展，而自己則留在香港生活，而樓主為了儲錢買樓而無所不用其極，生活因而過得非常不如意，感到無望。

樓主指，自己現時月入萬6，但為了儲錢買樓，不惜以平租3千5租住又遠又細的大西北村屋劏房，其面積約只有100呎，同時也避免參與聚會，以節省開支，他指雖然自己平日經已十分節約，但去除租金、水電、飲食、交通費後，每個月只能儲得人工的一半左右，其約8千元，而且他對現職感到升職機會渺茫，因而感到非常絕望。

【樓市熱話】沙頭角邨是全港最差公屋邨？ 港男抱怨地理位置偏僻  返內地比入市區還要近 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「月入沒有2萬，也沒有父幹，想買樓實在太難了。」，「你能不能轉工？」，也有人指，「你可以嘗試移民。」，「若你體能好，倒不如考消防或救護，人工高，收入也穩定。」。

【延伸閱讀】【室內設計】兩女兒年紀漸長港爸媽同區遷居 擲75萬塑造550呎「避風港」 電視櫃連暗門更可作牆隔音下一頁

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另有網民指，「若你不打算結婚便不用買樓，不然辛苦成世也不知道為了甚麼，倒不如租一個好些的單位。」。

【買樓理財】有感租樓同供樓開支差不多 寧斥382萬買納米樓做業主 單位不到200呎 下一頁

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責任編輯：關海儀

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