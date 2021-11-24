【新股IPO】藥明奧測傳最快明年來港上市 集資4億美元

引述外電報道，內地綜合診斷服務平台藥明奧測計劃最快明年來港上市，集資約4億美元，惟目前仍在初步階段，或存在變數。

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從事綜合診斷服務平台的藥明奧測於2018年成立，總部位於上海，由Mayo Clinic與藥明康德共同合資成立。今年2月，藥明奧測完成1.5億美元B輪融資，獲阿里巴巴（09988）創辦人馬雲及虞峰聯合創辦的雲鋒基金所投資，今年2月進行B輪融資時，引入新投資者如賽默飛世爾科技、農銀國際、建銀國際科技基金等。

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記者：張以正