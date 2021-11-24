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【可持續發展】政府首次發行50億元人民幣綠色債券、超購1.8倍　54%分配予銀行

Hot Talk 16:46 2021/11/24

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【可持續發展】政府首次發行50億元人民幣綠色債券、超購1.8倍　54%分配予銀行

香港特區政府宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售50億元人民幣離岸人民幣綠色債券。是次綠色債券發行分兩個年期：三年期發行金額為25億元人民幣，五年期為25億元人民幣，是次為香港政府首次發行人民幣債券。這批人民幣綠色債券在11月23日定價：三年期人民幣債券的收益率為2.80厘，五年期為3.00厘。

人民幣綠色債券共吸引逾142億元人幣認購

政府指，儘管近期市場波動，不同類別的投資者對這批綠色債券反應熱烈，兩期人民幣債券共吸引逾142億元人民幣認購金額。54%分配予銀行、35%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及11%予國際組織、官方機構和私營企業。是次綠色債券募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環境效益和推動香港可持續發展的政府項目提供資金。

政府早前發行30億美元等值的美元及歐元綠色債券【下一頁】

財政司司長陳茂波表示，是次發行人民幣綠債具里程碑意義，進一步豐富香港離岸人民幣金融產品的種類，鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位，及有助推動人民幣國際化，政府致力於嘗試發行不同類別的綠色債券，進一步發展綠色債券市場。

是次發售綠色債券由東方匯理及滙豐擔任聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及聯席綠色結構銀行。工銀亞洲亦擔任聯席全球協調行，並與中國銀行（香港）、交通銀行、瑞穗證券及渣打銀行為聯席牽頭行和聯席簿記行。

相關文章：【ESG】余偉文：金管局擬加大外匯基金投資ESG、研發行美元以外綠色債券

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可持續發展 可持續投資 債券 綠色債券 人民幣債券 陳茂波 人民幣 人民幣國際化

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