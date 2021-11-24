【快手業績】瑞銀升快手目標價至154元　一文看清大行看法

快手 （01024） 第3季業績超預期，收入按年增長33.4%至204.9億元（人民幣．下同），按季增長7.1%。大行看好快手組織架構重組後，拉動了用戶參與度和活躍度，並指快手未來有望進一步打開海外市場的利潤空間。

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瑞銀：升目標價10%至154元

瑞銀維持快手「買入」評級，上調第4季及2022-23年經營利潤率預測304/398/416個基點；目標價由140元升10%至154元。瑞銀指，是次業績為新行政總裁領導下的首份季績，雖然言之尚早，但業績反映了一些變化，包括精簡組織結構；此外來自抖音的競爭壓力一直是市場關注重點，現時的情況似乎較穩定；並認為，快手更關注內容帶動增長為正確做法。

該行預計，快手第四季月均活躍用户及日均活躍用户環比持平；電子商務業務增長將維持強勁，直播業務穩定。展望未來，公司管理層仍對日均活躍用户達4億的長期目標有信心，預期國內業務將在2022年實現收支平衡，長期經營利潤率目標為20%至25%。

快手業績：上季收入勝預期、廣告收入逆市升，【下一頁】

野村：料快手明年營業利潤率提高

野村研報指，維持快手「買入」評級，但目標價由122元下調114元。野村指，快手營銷成本減少，令利潤率改善，經調整營業虧損率擴大19個百分點至-25%，勝該行預期的-30%。

野村指，快手強調最近正努力提高獲取及保留用戶的效率，並減少海外營銷支出以推動利潤率提高，鑑於營銷支出節省產生的潛在槓桿作用，預計快手2022年的營業利潤率將提高9個百分點。

安捷：用戶增速提速、線上營銷中期穩健增長

安捷證券發表報告，指快手月活躍用戶（MAU）增速提速，按季增長6670萬人至5.73億人；用戶時長再破新高，由上季106.9分鐘增加12.2分鐘至119.1分鐘。

安捷證券指，快手6月對用戶及産品團隊進行了組織架構重組，推動用戶全周期管理，取得了顯著成效。於9月底再進行了一輪組織架構升級，將業務從基於職能型的架構轉變為基於事業部制的架構，旨在強化不同業務線的閉環，提高分配及調動資源的效率。通過不斷深化及拓展內容，和持續完善個性化內容推薦技術，拉動了用戶參與度和活躍度的提升。

該行又指，隨著公司流量及廣告主數量均強勁增長，快手廣告精準度提升以及廣告主的投放體驗的持續迭代，使得公司在線上營銷服務領域在中期內獲得穩健增長。

中信建投：有望進一步打開海外市場利潤

中信建投指，今年三季度，快手調整海外策略，工作重點不再聚焦於用户增長，而轉向產品優化和內容建設，夯實現有用户的質量和粘性，除此之外，在重點市場更加聚焦，提升單一市場的效率。在組織架構層面，快手把中臺團隊進行了區域整合，逐步優化海外內部協同和資源效率。

Q3儘管海外市場費用環比下降，DAU、MAU及用户使用時長仍然保持增長趨勢。此外，快手近期也開始以直播和廣告的方式嘗試海外業務的變現，未來有望進一步打開海外市場的利潤空間。

該行維持快手「買入」評級，目標價150.6元，料21至23年收入增速分別38.6%/40.5%/28.5%。

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編輯：區嘉俊

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