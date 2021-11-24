【富途FUTU】富途控股盤前曾升近一成　官方狠批前第三季收入增8成、付費用戶年增1.8倍

▲ 【富途FUTU】富途遭官方狠批前 第三季收入增8成、付費用戶年增1.8倍

富途控股（美：FUTU）今年10月被內地官媒頻頻點名，批評其為境內投資者提供境外投資服務，或致資本外流。富途今日公布截至9月底的季度業績，期內不論業績還是用戶增長情況仍然保持較大幅度的增長。富途控股第三季度總收入達17.3億元，按年增長83%；期內經調整淨利潤達6.46億元，按年增長58.5%。

受消息帶動，富途控股盤前升近一成，最高見59.4美元，現報57.9美元，升6.6%。

富途高位跌逾7成 李華：不存在倒閉問題、人行官員批「從事非法金融活動」，可見【下一頁】

富途：香港3分之1成年人口已是用戶

截至9月底，富途控股的總付費用戶達116.7萬，按年增長179.2%，富途註冊客戶人數達258萬，按年增長119.9%；用戶總數達1660萬，按年增長58.6%。

富途控股創始人、董事長兼首席執行官李華表示，富途證券在香港仍然維持頂流零售券商的地位，目前香港用戶的數量，約相當於香港成年人口的三分之一。若以2021年政府最新的統計數據顯示，香港成年人口約為628萬，即富途的香港用戶數量約209萬，約佔總用戶數量的13%。

李華表示，未來富途在香港的用戶增長策略，將會專注於滲透年輕一代、以及注重科技的用戶群體，並使用一系列的營銷舉措進一步發掘潛在用戶。

富途截至9月份，其客戶的總資產達4239億元，按年增長111%，不過按季則下跌15.8%，李華表示，主要是因市場情況不穩，導致客戶的資產貶值，但因不斷有健康的淨資產流入而抵消部分貶值的影響。

相關文章：

【富途FUTU】富途宣布回購3億美元股票計劃 股價曾漲14%

【富途FUTU】富途老虎證券最新回應 富途：絕大多數現有客户來自香港及海外

記者：梁安琪