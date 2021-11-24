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【異動股】思考樂教育今日再升27%　擬下月初宣派特別股息

股樓投資 17:36 2021/11/24

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思考樂教育(01769)繼昨日後再次大幅拉昇，思考樂教育今日再漲27%，近兩日股價累升約45%。

思考樂教育(01769)昨晚發公告，公司定於12月3日舉行董事會會議，審議有關派付特別股息議案。屆時，公司會披露有關特別股息的詳情。

據中報權益變動表數據，截至2021年6月30日，公司可供分紅的包含盈餘公積在內的保留盈利約2.16億元。2019年上市當年，思考樂教育派發了當年的中期和末期的特別股息，當年累計分紅約1億港元。

思考樂教育是粵港澳地區知名的K12課後教育服務商。今年上半年，公司實現收入5.17億元，經調整溢利為0.63億元。

 

【大行點睇】一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價

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撰文 : 周兆邦

思考樂教育（01769） 港股

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