【職場熱話】新工職位高一級 人工多25％ 打工仔遞信後被公司加薪挽留 去或留人生抉擇

近日有網民於網上討論區發文指，自己經已在一公司工作了多年，一直十分安穩，而最近他有一個新工作機會，其不論職位和薪金也比現時高，可是當他辭職後卻受到現公司挽留，表示願意加薪至新工一樣，但職位卻不變，樓主因而感到糾結並向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】 IT男月薪僅1.6萬 工作數年仍錯漏百出 最終遭公司解僱 感前路茫茫 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「走吧，即使現公司加了你人工，但肯定也會給你更多工作。」，「既然遞了信，那便決絕一點走吧。」，也有人指，「即使你現時留下來，公司也對你失去了信心。」

另有網民指，「既然你在現公司經已做了十年，公司又沒有甚麼缺點，那便留下吧，畢竟新公司你也不了解其環境。」。

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責任編輯：關海儀