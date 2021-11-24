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【螞蟻集團整改】花唄解釋品牌隔離　其他金融機構出資消費信貸改名「信用購」

新經濟追蹤 17:28 2021/11/24

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【螞蟻集團整改】花唄解釋品牌隔離　其他金融機構出資消費信貸改名「信用購」

阿里巴巴 （09988） 持股螞蟻集團消費信貸業務「花唄」近期啟動品牌隔離工作。花唄在微博發文解釋品牌隔離工作。花唄團隊表示，品牌隔離後花唄會成為螞蟻消費金融公司的專屬品牌，繼續提供中小額消費服務，但由銀行等金融機構出資的消費信貸不會再稱為「花唄」，改為「信用購」品牌，並且直接顯示提供信貸額的金融機構名稱。

花唄表示，部分用戶介面已將「花唄」、「信用購」分開展示，未來會逐步覆蓋更多客戶。

花唄團隊稱，「花唄」、「信用購」在服務免息期、僅用於消費不可套現，沒有分別，分開品牌是為了將金融機構提供的消費信貸服務做更明顯的區隔，避免品牌混淆。

圖看螞蟻集團解說花唄品牌隔離常見問題

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螞蟻集團遭私募股東下調估值15% 上市觸礁一年估值跑贏阿里巴巴？可見【下一頁】

花唄團隊表明，做法是落實消費信貸監管要求，令用戶更清楚信貸提供者訊息，強調不論「花唄」、「信用購」都是持牌的金融機構提供「正規消費信貸服務」，而客戶「花唄」、「信用購」授信額度會由螞蟻和提供信貸的金融機構獨立審核。

花唄團隊續指，品牌隔離後，花唄會按用戶提供中小額度，若用戶有更高額度需求，可通過「信用購」提供。

在匯報系統上，不論花唄、信用購都要按內地征信系統提供訊息，但分別由螞蟻或提供信貸的金融機構上報，並稱若有良好使用和還款習慣，不會對征信記錄帶來負面影響。

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

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