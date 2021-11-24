  • 20°C
香港時間 : 20211124日 (三) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】村屋VS私樓？ 大埔男擁600萬儲蓄 欲同區買700萬以下單位感糾結

理財智慧 18:11 2021/11/24

分享：

不知道大家在選樓時會選擇買村屋還是私樓呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己有約600萬的存款，並打算在大埔區買700萬以下的樓，然而卻不知道買村屋好還是私樓好，他因而感到十分糾結，並向網民詢問意見。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【樓市熱話】 港男與友人合租  朋友竟帶另一半長住  要求分擔水電費慘被拒 下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 我選村屋，因為日後若有小朋友能讓他們有更多的走動空間。」，「 可選離火車站較近的村屋，這樣交通會較方便。」，也有人指，「當然是私樓，不但銀行按揭會較容易，而且也較易賣出。」。

另有網民指，「 要朝九晚五工作就選近火車站的，臨近退休或在家工作的則選擇村屋。」。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀


 

納米樓 香港 網上討論區 大埔

上一篇文章

【iM Cafe】中港通關在望 潛在受惠股逐個捉

下一篇文章

【職場熱話】新工職位高一級 人工多25％ 打工仔遞信後被公司加薪挽留 去或留人生抉擇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【周末好去處】送出300張《三哥Chill & Chilli》音樂會！一連兩日手作市集暨音樂會本周末舉行
【周末好去處】送出300張《三哥Chill & Chilli》音樂會！一連兩日手作市集暨音樂會本周末舉行
【宜家宅急變】同居情侶住494呎 欠規劃空間不足 狹窄露台成最大問題 改裝後享觀星樂
【宜家宅急變】同居情侶住494呎 欠規劃空間不足 狹窄露台成最大問題 改裝後享觀星樂
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款