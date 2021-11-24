【樓市熱話】村屋VS私樓？ 大埔男擁600萬儲蓄 欲同區買700萬以下單位感糾結

不知道大家在選樓時會選擇買村屋還是私樓呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己有約600萬的存款，並打算在大埔區買700萬以下的樓，然而卻不知道買村屋好還是私樓好，他因而感到十分糾結，並向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 我選村屋，因為日後若有小朋友能讓他們有更多的走動空間。」，「 可選離火車站較近的村屋，這樣交通會較方便。」，也有人指，「當然是私樓，不但銀行按揭會較容易，而且也較易賣出。」。

另有網民指，「 要朝九晚五工作就選近火車站的，臨近退休或在家工作的則選擇村屋。」。

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責任編輯：關海儀



